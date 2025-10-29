Інтерфакс-Україна
09:54 29.10.2025

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

Голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева звинувачують у наявності академічного плагіату в його кандидатській дисертації, йдеться на громадському ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

"Академічний плагіат був виявлений на сс. 15–36 та 117, – усього на 23 сторінках, що становить 13% основного тексту, а також на с. 5… Джерел плагіату було знайдено два", - йдеться в повідомленні щодо кандидатської дисертації на тему "Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн".

Зазначається, що робота була захищена Гетманцевим в 2004 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Як повідомлялося, 22 жовтня ресурс "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" звинуватив колишнього ректора Маріупольського державного університету, заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка у наявності академічного плагіату в його дисертаціях.

В квітні 2025 року громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіатробіт російських та казахстанських вчених. В липні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат Вітренка. Сам Вітренко заявляє, що не толерує академічний плагіат, і якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності.

27 лютого 2024 року НАЗЯВО закликало Міністерство освіти і науки позбавити ексміністра освіти Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації. Пізніше Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення НАЗЯВО щодо виявлення плагіату в дисертації Шкарлета. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

У березні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату, але у травні 2023 року добровільно відмовився від наукового ступеня, що призвело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат. У серпні 2024 року Лісовий визнав, що в його дисертації були збіги, і заявив, що свого часу пішов на компроміс із тією культурою, яка існувала в академічному середовищі.

У 2019 році в рамках тієї самої ініціативи "Дисергейту" "плагіатором року" названо голову комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. У березні 2023 року Бабак подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату. Пізніше, у травні 2023 року, Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня, що привело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат.

Теги: #дисертація #плагіат #гетманцев

