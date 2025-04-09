Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

Заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка звинувачують у наявності академічного плагіату в наукових статтях і кандидатській дисертації.

"Продовжимо історію заступника міністра освіти і науки України яку ми почали розповідати кілька днів тому. Не лише шістьма статтями з плагіатом, опублікованими в наукових часописах, прославиться на весь світ цей чиновник! Є ще й чудова плагіатна кандидатська дисертація!", - йдеться в статті громадської ініціативи "Дисергейт", яка опублікували на ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

Відзначається, що мова цю дисертацію Вітренко виконував на кафедрі економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету, а захистив у травні 2005 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У "Дисергейті" розповіли, що робота Вітренка містить збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених.

Раніше, громадська організація також повідомляла про наявність фактів можливого плагіату у наукових статтях заступника міністра.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося за коментарем до Міністерства освіти і науки, а також безпосередньо до Вітренка.

Вітренко захистив кандидатську дисертацію на тему "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці" у 2005 році, а у 2017 році захистив докторську дисертацію на тему "Сфера послуг в умовах постіндустріальних трансформацій". З липня 2020 року займає посаду заступника міністра освіти, а також певний час займав посаду першого заступника міністра.

Як повідомлялося, 27 лютого 2024 року Нацагентство якості вищої освіти закликало Міністерство освіти і науки позбавити ексміністра освіти Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації. Пізніше Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення Нацагентства якості вищої освіти щодо виявлення плагіату в дисертації Шкарлета. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

У березні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату, але у травні 2023 року добровільно відмовився від наукового ступеня, що призвело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат. У серпні 2024 року Лісовий визнав, що в його дисертації були збіги, і заявив, що свого часу пішов на компроміс із тією культурою, яка існувала в академічному середовищі.

У 2019 році в рамках тієї самої ініціативи "Дисергейту" "плагіатором року" названо голову комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. У березні 2023 року Бабак подав свою дисертацію в Нацагентство із якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату. Пізніше, у травні 2023 року, Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня, що привело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат.

У 2016 році члени антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" у рамках свого проєкту "Академічна негідність року" назвали "плагіатором року" завідувача кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), дружину ексвіцепрем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка Катерину.