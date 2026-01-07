Григорій Решетнік захистив дисертацію про шоу "Холостяк"

Фото: соціальні мережі https://www.instagram.com/p/DLstdgktXbD/?igsh=MW5mNXc1Z2hyNHhlbw==

Телеведучий Григорій Решетнік захистив дисертацію з культурології в Київському національному університеті культури і мистецтв на тему "Реаліті-шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури".

Захист наукової роботи відбувся 11 вересня 2025 року, згідно з даними сайту вишу.

Дисертація , що налічує 217 сторінок, складається з трьох основних розділів. Вони присвячені реаліті-шоу як культурному явищу, міжнародному формату "Холостяк" та особливостям української адаптації проєкту. Автор проаналізував, як телевізійний формат впливає на сприйняття кохання і романтичних стосунків у сучасному суспільстві й відзначив, що шоу є однією з найуспішніших адаптацій форматів дейтинг-реаліті в Україні.

Решетнік у роботі також звернув увагу на мовний аспект проєкту, зазначивши, зокрема, що до 13-го сезону більшість учасників спілкувалися російською, а не українською.

Наукове дослідження підкреслює, що "Холостяк" водночас виступає і як розважальний продукт, і як соціокультурний феномен, що формує у глядачів уявлення про романтичні взаємини.