12:45 07.01.2026

Григорій Решетнік захистив дисертацію про шоу "Холостяк"

Телеведучий Григорій Решетнік захистив дисертацію з культурології в Київському національному університеті культури і мистецтв на тему "Реаліті-шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури".

Захист наукової роботи відбувся 11 вересня 2025 року, згідно з даними сайту вишу. 

Дисертація, що налічує 217 сторінок, складається з трьох основних розділів. Вони присвячені реаліті-шоу як культурному явищу, міжнародному формату "Холостяк" та особливостям української адаптації проєкту. Автор проаналізував, як телевізійний формат впливає на сприйняття кохання і романтичних стосунків у сучасному суспільстві й відзначив, що шоу є однією з найуспішніших адаптацій форматів дейтинг-реаліті в Україні.

Решетнік у роботі також звернув увагу на мовний аспект проєкту, зазначивши, зокрема, що до 13-го сезону більшість учасників спілкувалися російською, а не українською. 

Наукове дослідження підкреслює, що "Холостяк" водночас виступає і як розважальний продукт, і як соціокультурний феномен, що формує у глядачів уявлення про романтичні взаємини.

