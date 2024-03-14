До Нацагентства якості вищої освіти надійшла скарга про плагіат у дисертації колишнього головного військового прокурора Матіоса

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга про наявність академічного плагіату в дисертації колишнього головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.

Зокрема, скарга стосується дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління", яку Матіос захистив у травні 2006 року.

Зазначено, що Комітет з питань етики Нацагентства прийняв цю скаргу до розгляду.