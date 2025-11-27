Комітет етики НАЗЯВО виявив плагіат у дисертації ректора Таврійського національного університету Бортняка

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив академічний плагіат і фабрикації у дисертації ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерія Бортняка.

"Внести на розгляд Національного агентства подання про наявність у дисертації доктора юридичних наук Бортняка Валерія Анатолійовича "Адміністративно-правові фінансового основи контролю в Україні: теорія та практика" та науковій публікації, у якій висвітлені наукові результати цієї дисертації, фактів академічного плагіату, а також фактів фабрикації у зазначеній дисертації", - ідеться в рішенні Комітету з питань етики.

Зазначається, що при перевірці наукової роботи, серед іншого, було виявлено неправомірне використання текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів без відповідного посилання.

Як повідомлялося, в серпні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Валерію Бортняку за порушення законодавства про освіту і вимог контракту.