Інтерфакс-Україна
Події
17:54 27.11.2025

Комітет етики НАЗЯВО виявив плагіат у дисертації ректора Таврійського національного університету Бортняка

1 хв читати

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив академічний плагіат і фабрикації у дисертації ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерія Бортняка.

"Внести на розгляд Національного агентства подання про наявність у дисертації доктора юридичних наук Бортняка Валерія Анатолійовича "Адміністративно-правові фінансового основи контролю в Україні: теорія та практика" та науковій публікації, у якій висвітлені наукові результати цієї дисертації, фактів академічного плагіату, а також фактів фабрикації у зазначеній дисертації", - ідеться в рішенні Комітету з питань етики.

Зазначається, що при перевірці наукової роботи, серед іншого, було виявлено неправомірне використання текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів без відповідного посилання.

Як повідомлялося, в серпні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Валерію Бортняку за порушення законодавства про освіту і вимог контракту.

Теги: #назяво #плагіат #ректор #таврійський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 14.11.2025
НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

10:49 14.11.2025
НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

15:35 29.10.2025
Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

09:54 29.10.2025
Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

11:45 22.10.2025
Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

14:02 06.10.2025
Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

11:46 04.09.2025
Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

11:14 04.08.2025
Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

10:29 22.07.2025
НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

15:11 12.07.2025
Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

ВАЖЛИВЕ

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

ОСТАННЄ

До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

Посол ЄС про "Коаліцію укриттів": Ми не починаємо з нуля, захисні споруди будуються в рамках "Ukraine Facility"

Міністри оборони ЄС обговорять подальшу підтримку Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА