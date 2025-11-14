НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат в кандидатській дисертації народного депутата Олексія Кузнєцова (фракція "Слуга народу").

Зокрема зазначається, що до Національного агентства 31 жовтня надійшла скарга щодо наявності фактів академічного плагіату у захищеній Олексієм Кузнєцовим в 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Організаційні форми внутрішньогосподарських фінансів міжгалузевих кластерів регіону".

Пізніше, після вивчення скарги, Комітет з питань етики НАЗЯВО вирішив прийняти її до розгляду.

В то й же час прийнято рішення зупинити провадження (у частині розгляду та перевірки) за скаргою до законодавчого врегулювання питання розгляду таких скарг або виконання Верховним судом завдань із забезпечення сталості та єдності судової практики з відповідного питання.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ за участю народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Пізніше ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

