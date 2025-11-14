Інтерфакс-Україна
Події
11:11 14.11.2025

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

2 хв читати
НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат депутата Кузнєцова, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат в кандидатській дисертації народного депутата Олексія Кузнєцова (фракція "Слуга народу").

Зокрема зазначається, що до Національного агентства 31 жовтня надійшла скарга щодо наявності фактів академічного плагіату у захищеній Олексієм Кузнєцовим в 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Організаційні форми внутрішньогосподарських фінансів міжгалузевих кластерів регіону".

Пізніше, після вивчення скарги, Комітет з питань етики НАЗЯВО вирішив прийняти її до розгляду.

В то й же час прийнято рішення зупинити провадження (у частині розгляду та перевірки) за скаргою до законодавчого врегулювання питання розгляду таких скарг або виконання Верховним судом завдань із забезпечення сталості та єдності судової практики з відповідного питання.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ за участю народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

Пізніше ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти тимчасово зупинило розгляд скарг на плагіат в дисертаціях, захищених до вересня 2014 року, через неузгодженість тлумачень Верховного суду.

Теги: #кузнєцов #назяво #плагіат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 14.11.2025
НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

19:53 08.11.2025
Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

11:34 04.11.2025
Українець, якого звинувачують в атаці на Nord Stream, розпочав голодування у в'язниці – ЗМІ

Українець, якого звинувачують в атаці на Nord Stream, розпочав голодування у в'язниці – ЗМІ

15:35 29.10.2025
Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

09:54 29.10.2025
Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

11:45 22.10.2025
Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

09:39 08.08.2025
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

15:53 04.08.2025
ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

11:14 04.08.2025
Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив перелік устаткування, яке "Славскі" зможе ввезти без мита для реалізації GORO Mountain Resort

Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми - посол після масованої атаки РФ

ВМС України підтвердило застосування ракет "Довгий Нептун" по цілях на території РФ

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Двоє людей загинули, ще сімох поранено через ворожу атаку по Чорноморську – ОВА

Українські воїни успішно застосували "довгі нептуни" по цілях в РФ - Зеленський

Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА