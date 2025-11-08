Інтерфакс-Україна
Події
19:53 08.11.2025

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

3 хв читати
Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до офіційних установ України та Італії щодо належного ставлення до арештованого в Італії Сергія Кузнецова, якого підозрюють в причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

"Направлено офіційні листи від мого імені до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи (це установа, яка здійснює захист прав утримуваних у місцях несвободи в Італії)", - написав Лубінець в телеграмі.

Омбудсмен повідомив, що в Італії працює його радник Олександр Городецький, якого знає українська спільнота в цій країні, як правозахисника. За його словами, Городецький взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також враховуючи його стан здоров’я терміново надати ліки та їжу. 

photo-2025-11-08-18-29-02

Окрім цього, Олександр Городецький особисто передав лист від мене до Міністерства юстиції Італії, додав омбудсмен.

Лубінець також зустрівся з дружиною Сергія Кузнецова Галиною Кузнєцовою. Вона розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я.

"Ми маємо зробити все можливе задля захисту прав українця. Адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод!", - підкреслив омбудсмен.

Як повідомлялося, громадянин України Сергій Кузнецов, арештований в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив про голодування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець, зазначивши, що взяв ситуацію під особистий контроль.

16 вересня Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Кузнецову 49 років. Його було заарештовано 21 серпня на підставі європейського ордера, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд куб. м газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.

 

Теги: #кузнєцов #лубінець #італія

