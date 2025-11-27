Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

Італія екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у причетності до підриву російських газогонів "Північний потік" у 2022 році, передає Reuters з посиланням на представника федеральної прокуратури Німеччини.

"Українця, підозрюваного у координації диверсії газопроводу "Північний потік" у 2022 році, буде доставлено до Німеччини у четвер після того, як вищий суд Італії минулого тижня схвалив його екстрадицію, повідомив речник федеральних прокурорів Німеччини", - йдеться у повідомленні агентства у четвер.

Повідомляється, що цей крок послідує за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болоньї, підтвердивши його видачу Німеччині. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Адвокат українця Нікола Канестріні висловив упевненість, що його клієнта буде виправдано після судового розгляду в Німеччині.

Як повідомлялося раніше, німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.