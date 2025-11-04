Інтерфакс-Україна
11:34 04.11.2025

Українець, якого звинувачують в атаці на Nord Stream, розпочав голодування у в'язниці – ЗМІ

Фото: https://www.agenzianova.com

Сергій Кузнєцов, який наразі утримується під вартою в Італії в очікуванні остаточного рішення щодо його екстрадиції до Німеччини, розпочав голодування у в'язниці, повідомляє у вівторок італійська Agenzia Nova.

Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні (Nicola Canestrini) в офіційній заяві. "Захист повідомив компетентні органи про голодування, оголошене клієнтом, колишнім українським офіцером, який утримується в італійській в'язниці суворого режиму в очікуванні рішення щодо європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною у так званій справі "Північний потік", — заявив адвокат.

За словами Канестріні, Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня.

"Він вимагає дотримання своїх основних прав, зокрема права на належне харчування, здорове середовище, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув'язненими щодо відвідувань родичів і доступу до інформації", – додав адвокат, уточнивши, що з моменту арешту, який відбувся 22 серпня, Кузнєцов не отримував їжу, "відповідну його стану здоров'я".

Наприкінці жовтня суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію українця до Німеччини на вимогу місцевої прокуратури. Захист подав апеляцію до Верховного суду, який повинен винести рішення протягом місяця.

