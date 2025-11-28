Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

Громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві російських газогонів "Північний потік" у 2022 році, заарештували у Німеччині, повідомляє пресслужба Федеральної прокуратури.

"Виконано ордер на арешт у зв’язку з підозрою у саботажі газопроводів "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К.", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

В прокуратурі уточнили, що підозрюваний був затриманий 21 серпня 2025 року в провінції Ріміні (Італія) і вчора (27 листопада 2025 року) екстрадований до Німеччини.

Як повідомлялось, екстрадиція прослідувала за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болоньї, підтвердивши його видачу Німеччині. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Як повідомлялося, німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.