Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини оголосило про виділення через банк розвитку KfW ще EUR100 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що ці кошти є додатковими до EUR60 млн, про які вже було оголошено цього року. Вони надходять до Фонду енергетичної підтримки (Ukraine Energy Support Fund, UESF) Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року також вносять кошти численні інші міжнародні донори.

"Росія послідовно і цілеспрямовано атакує українську енергетичну інфраструктуру, щоб перетворити зиму на ще одну зброю. Енергопостачання в Україні вже давно стало фронтовою лінією. Саме там вирішується, наскільки важкою буде ця зима для людей. Наші додаткові 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України є чіткою відповіддю: ми не залишимо українців наодинці. Хто захищає енергопостачання, той захищає людей – саме в цьому і полягає суть", - цитують міністерку економіки Катеріну Райхе (Katherina Reiche) на сайті відомства.

З урахуванням інших донорів, з лютого 2022 року для енергетичного фонду, з якого Україна фінансує запасні частини та обладнання для енергетичної інфраструктури, зруйнованої Росією, було зібрано понад EUR1,3 млрд Німеччина є найбільшим донором фонду.