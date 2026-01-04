Інтерфакс-Україна
Події
02:01 04.01.2026

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

1 хв читати

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що юридична оцінка операції США у Венесуелі є складною, повідомила агенція Reuters у суботу.

"Ніколас Мадуро привів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Тому ми, як і багато інших держав світу, не визнали його президентство. Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні, укладаючи нечесні союзи по всьому світу та втягуючи Венесуелу в торгівлю наркотиками", – цитує Reuters заяву Мерца.

"Юридична класифікація операції США є складною. Ми не поспішаємо з цим. В основі відносин між державами повинні лежати принципи міжнародного права. Зараз у Венесуелі не повинно виникнути політичної нестабільності. Важливо забезпечити упорядкований перехід до уряду, легітимного за результатами виборів", - заявив Мерц.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/

Теги: #венесуела #реакція #фрн #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:23 04.01.2026
Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

21:31 03.01.2026
Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

20:06 03.01.2026
Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

19:19 03.01.2026
Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

16:27 03.01.2026
Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

13:45 03.01.2026
Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА