Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що юридична оцінка операції США у Венесуелі є складною, повідомила агенція Reuters у суботу.

"Ніколас Мадуро привів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Тому ми, як і багато інших держав світу, не визнали його президентство. Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні, укладаючи нечесні союзи по всьому світу та втягуючи Венесуелу в торгівлю наркотиками", – цитує Reuters заяву Мерца.

"Юридична класифікація операції США є складною. Ми не поспішаємо з цим. В основі відносин між державами повинні лежати принципи міжнародного права. Зараз у Венесуелі не повинно виникнути політичної нестабільності. Важливо забезпечити упорядкований перехід до уряду, легітимного за результатами виборів", - заявив Мерц.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/