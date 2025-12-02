Федоров обговорив із послом Німеччини розвиток Дія.Engine та співпрацю в defense tech

Фото: https://t.me/zedigital

Перший віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томсом, під час зустрічі вони, зокрема, обговорили, співпрацю країн проєктах з цифровізації та співпрацю в оборонній промисловості.

Федоров подякував за 10 000 Starlink, які уряд Німеччини передав Україні, що забезпечило безперервний зв’язок для критичної інфраструктури в "найважчі моменти енергетичних атак".

Він повідомив, що за підтримки Німеччини розвивається Дія.Engine — інноваційна цифрова платформа для створення державних реєстрів.

"Один із… реєстрів, розроблений за допомогою Дія.Engine, — Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна… в ньому зберігається понад 1 млн повідомлень від українців та зареєстровано більш ніж 305 тис будівель і споруд, які постраждали внаслідок війни… він став основою для запуску комплексної програми єВідновлення. Завдяки функціонуванню реєстру українці можуть отримувати унікальні й технічно складні послуги в кілька кліків. Загалом на базі Дія.Engine створено 82 державні інформаційні системи та реєстри", - написав він у Телеграмі.

Федоров подякував Томсу за активну участь Німеччині у Талліннському механізмі, де країна підтримує навчання фахівців з кібербезпеки в CDTO Campus.

"Також обговорили співпрацю defense tech-проєктів. Україна набула унікального досвіду в технологічній війні. Ми готові ділитися експертизою, розвивати спільні R&D та тестувати в Україні європейські технологічні продукти", - підсумував він.