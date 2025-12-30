Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+, запрошуються тільки чоловіки, для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, опція поки не доступна, повідомила пресслужба відомства.

"Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. (…) До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким: у 2026 році виповнюється 17 років; або на момент подання заяви є від 25 до 59 років", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

"Як це працює. Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID", - таку інструкцію щодо долучення до тестування дає пресслужба Міноборони.

Зазначається, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - наголосили у Міноборони.