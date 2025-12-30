Інтерфакс-Україна
Телеком
16:57 30.12.2025

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

1 хв читати
Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+, запрошуються тільки чоловіки, для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, опція поки не доступна, повідомила пресслужба відомства.

"Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. (…) До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким: у 2026 році виповнюється 17 років; або на момент подання заяви є від 25 до 59 років", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

"Як це працює. Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID", - таку інструкцію щодо долучення до тестування дає пресслужба Міноборони.

Зазначається, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - наголосили у Міноборони.

Теги: #міноборони #резервплюс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 30.12.2025
Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

12:25 30.12.2025
Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

18:55 29.12.2025
АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

17:25 29.12.2025
Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

12:14 27.12.2025
Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

16:08 25.12.2025
У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

17:59 23.12.2025
Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

17:20 22.12.2025
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

Мінцифри працює над онлайн-здачею теоретичного іспиту з водіння — перший віцепрем’єр

В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах – перший віцепрем’єр

PlayCity отримало заявки від всіх трьох операторів на конкурс з ліцензування лотерей

KNESS на 30% оптимізував часозатрати завдяки автоматизації бізнес-процесів з IT-Enterprise

PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

Лотерейний ринок треба відкрити для нових операторів – керівник PlayCity

"Нова пошта" у 2025р покращила різдвяний рекорд щоденного опрацювання відправлень на 7,1%

Ключовим у можливому збільшенні оподаткування посилок з імпортом є модель його впровадження – "Нова пошта"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА