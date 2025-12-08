У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

У війську запроваджується армійська IT-вертикаль до якої буде входити щонайменше 7 тис. цифрових офіцерів, повідомили в Міністерстві оборони України.

"З самого початку ми впровадили інститут CDTO - це заступники з цифрової трансформації. Сьогодні буде анонс від Міністерства оборони щодо розвитку цієї структури заступників цифрової трансформації, які будуть впроваджені в наших Силах оборони. Ця структура дозволила нам паралельно працювати в різних міністерствах і впроваджувати різні зміни", - сказав перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Digital Defence Forum в понеділок в Києві.

Він розповів, що на сьогодні є 45 CDTO в центральних органах виконавчої влади, 15 - регіональних CDTO, а також понад 1350 цифрових лідерів громад.

"Важливо щоб діджиталізація у війську стала тотальною - від міністерства і Генерального штабу, і до кожного батальйону. Для цього будуємо армійську IT-вертикаль… Для збройних сил - це понад 7 тис. цифрових офіцерів, які діятимуть синхронно, будуть прищеплювати цифрову культури в кожному підрозділі. Такі люди вже працюють на місцях, і ми їх об'єднаємо в єдину мережу. Вони забезпечать ще більшу швидкість і результативність цифровізації нашого війська", - зазначив в свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук, такі цифрові офіцери будуть у кожному підрозділі, починаючи від батальйону, бригади, корпусу, оперативного командування, командування, а також у кожному управлінні Генерального штабу і Міноборони.

"Нове центральне управління цифрових трансформацій і технологічного розвитку в Генеральному штабі управляє цифровою IT-вертикаллю, що буде збудована у всіх командуваннях, видах і родах військ, а саме: командування, оперативне командування, армійський корпус, бригада і батальйон. У всіх цих підрозділах з'явиться де більше де менше підрозділи цифрових офіцерів", - розповіла Ферчук.

За її словами ці цифрові офіцери будуть координувати впровадження систем у підрозділах, збирати швидкий зворотній зв'язок, будуть архітекторами і замовниками нових послуг, яких ще немає, але вони потрібні у військах.

"До 7 тис. цифрових офіцерів попередньо ми плануємо, що вони з'являться у підрозділах і командуваннях. Велике завдання буде разом їх правильно відібрати. Ці люди повинні мати IT-знання і мати IT-експертизу. Якщо ви призначите на цю посаду людину без IT-експертизи - то ми витратимо цей час і ресурси в нікуди", - заявила Ферчук.

Вона розповіла, що дана трансформація розпочнеться впродовж грудня і у січні почнеться формування і заповнення посад цифровими офіцерами.

Серед іншого, вона заявила, що з вересня працює у Комітеті цифрової трансформації, в якому спільну роботу ведуть представники командувань, Генштабу, Міноборони за напрямком цифровізації.