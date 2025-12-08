Інтерфакс-Україна
Події
17:19 08.12.2025

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

2 хв читати
У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

У війську запроваджується армійська IT-вертикаль до якої буде входити щонайменше 7 тис. цифрових офіцерів, повідомили в Міністерстві оборони України.

"З самого початку ми впровадили інститут CDTO - це заступники з цифрової трансформації. Сьогодні буде анонс від Міністерства оборони щодо розвитку цієї структури заступників цифрової трансформації, які будуть впроваджені в наших Силах оборони. Ця структура дозволила нам паралельно працювати в різних міністерствах і впроваджувати різні зміни", - сказав перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Digital Defence Forum в понеділок в Києві.

Він розповів, що на сьогодні є 45 CDTO в центральних органах виконавчої влади, 15 - регіональних CDTO, а також понад 1350 цифрових лідерів громад.

"Важливо щоб діджиталізація у війську стала тотальною - від міністерства і Генерального штабу, і до кожного батальйону. Для цього будуємо армійську IT-вертикаль… Для збройних сил - це понад 7 тис. цифрових офіцерів, які діятимуть синхронно, будуть прищеплювати цифрову культури в кожному підрозділі. Такі люди вже працюють на місцях, і ми їх об'єднаємо в єдину мережу. Вони забезпечать ще більшу швидкість і результативність цифровізації нашого війська", - зазначив в свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук, такі цифрові офіцери будуть у кожному підрозділі, починаючи від батальйону, бригади, корпусу, оперативного командування, командування, а також у кожному управлінні Генерального штабу і Міноборони.

"Нове центральне управління цифрових трансформацій і технологічного розвитку в Генеральному штабі управляє цифровою IT-вертикаллю, що буде збудована у всіх командуваннях, видах і родах військ, а саме: командування, оперативне командування, армійський корпус, бригада і батальйон. У всіх цих підрозділах з'явиться де більше де менше підрозділи цифрових офіцерів", - розповіла Ферчук.

За її словами ці цифрові офіцери будуть координувати впровадження систем у підрозділах, збирати швидкий зворотній зв'язок, будуть архітекторами і замовниками нових послуг, яких ще немає, але вони потрібні у військах.

"До 7 тис. цифрових офіцерів попередньо ми плануємо, що вони з'являться у підрозділах і командуваннях. Велике завдання буде разом їх правильно відібрати. Ці люди повинні мати IT-знання і мати IT-експертизу. Якщо ви призначите на цю посаду людину без IT-експертизи - то ми витратимо цей час і ресурси в нікуди", - заявила Ферчук.

Вона розповіла, що дана трансформація розпочнеться впродовж грудня і у січні почнеться формування і заповнення посад цифровими офіцерами.

Серед іншого, вона заявила, що з вересня працює у Комітеті цифрової трансформації, в якому спільну роботу ведуть представники командувань, Генштабу, Міноборони за напрямком цифровізації.

Теги: #федоров #міноборони #digital_defence_forum #цифровізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 08.12.2025
Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

17:54 08.12.2025
Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

17:47 08.12.2025
ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

17:46 08.12.2025
В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

17:44 08.12.2025
На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

17:35 08.12.2025
Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

17:29 08.12.2025
Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

17:23 08.12.2025
В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

17:19 08.12.2025
Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

ОСТАННЄ

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно голови облради та його дружини - народної депутатки

Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

ПС ЗСУ: загинув пілот Су-27 у бою на східному напрямку

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА