14:49 27.10.2025

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в італійській Болоньї схвалив екстрадицію громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного в причетності до підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", але його адвокат має намір подати апеляцію пише німецьке видання Tagesschau в понеділок, не називаючи імені українця.

"За словами адвоката обвинуваченого, справу також можуть розглядати повторно. Після рішення суду Болоньї адвокат Нікола Канестріні оголосив, що подасть апеляцію до Касаційного суду в Римі. Останній раніше повернув справу до суду Болоньї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Сергій Кузнєцов був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався. Відтоді він перебував в ув'язненні в курортному місті Річчоне. 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до Німеччини. Адвокат затриманого подав апеляцію на це рішення. Під час судового засідання українець заявив, що в день, коли стався інцидент із підривом газопроводів, він перебував в Україні. 16 жовтня Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про екстрадицію.

Двотрубну магістраль "Північний потік-1", що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд куб. м газу на рік ввели в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний йому "Північний потік-2" мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, попри завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" та однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція в лютому 2024 року закрила розслідування.

Теги: #кузнєцов #суд #німеччина #італія

