16:28 31.10.2025

До Чехії екстрадовано учасника шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян ЄС

Українські правоохоронці затримали та видали чеській поліції ще одного фігуранта мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян ЄС, повідомляє Національна поліція України на сайті в п’ятницю.

В повідомленні нагадується про проведену міжнародну поліцейську спецоперацію з припинення діяльності злочинної організації, яка вводила в оману жителів Чехії та отримувала доступ до їхніх банківських рахунків.

"Шахрайська група діяла на території України під керівництвом жителя Дніпра 1992 року народження. До складу групи входили й громадяни Республіки Чехія, які виконували функцію так званих операторів", - зазначають в Нацполіції.

Кількох іноземних учасників мережі кол-центрів затримано й відправлено на батьківщину, інших - внесено до баз даних Інтерполу з метою їх арешту та подальшої екстрадиції.

"Серед таких - 28-річний громадянин Чехії. Зловмисника затримали оперативники кримінальної поліції у Вінницькій області та вилучили у нього підроблене посвідчення однієї з міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, наразі працівники Департаментів карного розшуку та міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України за сприяння Державної прикордонної служби України передали поліції Чехії їхнього громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні дії.

Тривають подальші оперативно-розшукові заходи задля встановлення місця знаходження та затримання інших учасників злочинного угруповання.

Теги: #екстрадиція #шахрай

