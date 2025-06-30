З Румунії екстрадовано організатора злочинної групи паліїв

За запитом прокуратури до України з Румунії екстрадували організатора злочинної групи паліїв, який за грошову винагороду організовував підпали в різних регіонах України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Офіс Генерального прокурора у межах міжнародно-правового співробітництва із компетентними органами Румунії забезпечив екстрадицію громадянина України, який перебував у розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Екстрадований, а також інші учасники злочинної групи підозрюються в умисному пошкодженні майна (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

За інформацією прокуратури, правоохоронці ще в січні 2024 року затримали десятьох виконавців, а в квітні 2025 року в Румунії затримали і самого організатора.

"25 червня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - зазначають в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Він сформував злочинну групу, до складу якої увійшло десять учасників.

"За грошову винагороду від $500 до $3 тис. вони підпалювали майно громадян у різних регіонах країни", - уточнюють в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, замовників організатор знаходив через телеграм-канали. До кожного злочину учасники злочинної групи ретельно готувалися - проводили розвідку, виготовляли "коктейлі Молотова".

"Щоб відзвітувати перед замовником про виконану роботу здійснювали відеозйомку. Всього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир", - зазначають у відомстві.

Досудове розслідування, яке здійснювалося ГСУ Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.