Австрійський суд розгляне питання екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова – ДБР

Регіональний суд м. Корнойбург (Австрія) найближчим часом розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, повідомляє у суботу Державне бюро розслідувань.

В повідомленні не вказується ім’я фігуранта, але судячи з фабули справи, йдеться про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.

"Регіональний суд Корнойбурга (Австрія) найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції України підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Нагадаємо, що в Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

Повідомляється, що після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, Наумов, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.

"Завдяки чіткій взаємодії з офісом Генерального прокурора та Мін’юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія. ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення щодо нього розгляне український суд", - повідомляє ДБР.

Раніше повідомлялось, що 29 вересня 2023 р. вищий суд міста Ниш (Сербія) засудив колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей, повідомляє "Радіо Свобода".

Також у травні 2024 р. співробітники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.