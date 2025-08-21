Інтерфакс-Україна
Події
14:02 21.08.2025

Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

У провінції Ріміні (Італія) в ніч проти четверга затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що йдеться про громадянина України, пише Bild.

"За даними слідства, він входив до групи, яка у вересні 2022 року біля о. Борнхольм у Балтійському морі заклала вибухові пристрої на трубопроводах. Прокуратура стверджує, що Сергій К. був одним із координаторів операції. Диверсанти вийшли з порту Ростока на орендованій яхті. Судно було взято в оренду через підставних осіб і з використанням підроблених документів у німецькій компанії", - йдеться у повідомленні видання.

За інформацією, вибухи 26 вересня 2022 року завдали серйозних пошкоджень обом магістралям. Тепер українцю загрожує екстрадиція до Німеччини, де він постане перед судом.

Як повідомлялось у лютому 2024 року Швеція закриває розслідування підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" у 2022 році, оскільки інцидент не підпадає під юрисдикцію судових органів королівства. Данія теж пізніше закрила розслідування щодо обставин підриву газопроводів через відсутність підстав для порушення кримінальної справи.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів.

Теги: #екстрадиція #підозрюваний #північний_потік

