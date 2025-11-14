НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє телеграм-канал НАБУ у п'ятницю (в повідомленні не вказано прізвище ексчиновника, але назва колишньої посади і обставини справи дають підстави припустити, що йдеться про Олексія Чернишова – ІФ-У).

"За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі НАБУ.

Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України.

"Нагадаємо, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - сказано в повідомленні НАБУ в Телеграм.