Інтерфакс-Україна
Події
21:44 14.11.2025

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

1 хв читати
НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє телеграм-канал НАБУ у п'ятницю (в повідомленні не вказано прізвище ексчиновника, але назва колишньої посади і обставини справи дають підстави припустити, що йдеться про Олексія Чернишова – ІФ-У).

"За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі НАБУ.

Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України.

"Нагадаємо, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - сказано в повідомленні НАБУ в Телеграм.

 

Теги: #підозрюваний #арешт #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 14.11.2025
НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

16:51 12.11.2025
Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

20:39 11.11.2025
Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

20:20 11.11.2025
Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

19:02 11.11.2025
Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

19:00 11.11.2025
Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

17:16 11.11.2025
Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

15:31 11.11.2025
САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

17:29 08.11.2025
Суд взяв під варту комбата, який всупереч забороні вишикував військових на нагородження

Суд взяв під варту комбата, який всупереч забороні вишикував військових на нагородження

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Лисянський загинув в ДТП

Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

ЗАЕС знову під загрозою блекаута

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА