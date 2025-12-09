Інтерфакс-Україна
16:46 09.12.2025

Верховний суд підтвердив законність стягнення активів у користуванні начальника одного з управлінь ДМС

Верховний суд підтвердив законність стягнення необґрунтованих активів, якими користується заступник начальника управління - начальник відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області А. Донсков, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду підтвердив законність рішень судів першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів заступника начальника управління - начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області А. Донскова, на суму понад 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Йдеться про квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти в сумі 1 389 606 грн як вартість третього автомобіля.

Зазначається, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення Верховного суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

