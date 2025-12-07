Інтерфакс-Україна
16:25 07.12.2025

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки Ганни Скороход, яку підозрюють у хабарі $250 тис., він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн., повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомили в САП, чоловіка підозрюють у пособництві в отриманні хабаря за організацію внесення компанії до санкційного списку РНБО.

"7 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться у повідомленні САП у Телеграм-каналі у неділю.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені певні процесуальні обов’язки, зокрема, носити електронний засіб контролю та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Ганні Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. "НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО ", - повідомлялося на сайті НАБУ.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Як повідомляє Служба безпеки України, депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря. Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності, йдеться у повідомленні у Телеграмі.

