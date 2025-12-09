Інтерфакс-Україна
Події
15:25 09.12.2025

Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

Перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у скляній кабіні в залі судових засідань, а не поруч із захисником поза межами кабіни, не порушує його право на захист, наголошують у Верховному Суді.

На сайті Верховного Суду у вівторок зазначається, що в кримінальному провадженні, розглянутому Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду (ККС ВС) суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

"У касаційній скарзі захисник зазначив про порушення права обвинуваченого на захист внаслідок відмови суду першої інстанції в задоволенні клопотання про перебування його поруч із захисником, а не в скляній кабіні", - інформують у Суді.

Згідно з повідомленням, ККС ВС залишив без зміни вирок суду апеляційної інстанції і вказав, що відповідно до Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних) та засуджених обладнується загородженнями відповідно до вимог Державних будівельних норм України (ДБН).

"На вікнах залів судових засідань, незалежно від поверховості, встановлюються ґрати. Ця Інструкція не містить випадків можливості перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, під час проведення судового засідання не у відповідному загородженні", - наголошують у Суді.

Крім того, положеннями Інструкції не передбачено надання головуючим дозволу на перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не в спеціально відведеному місці.

Згідно з повідомленням, безпека в залі є умовою справедливого судового розгляду, обмеження мають бути пропорційні ризикам у кожному конкретному випадку.

"У цьому кримінальному провадженні засуджений обвинувачувався у скоєнні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, раніше неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів, усі загородження, які обладнані в судах для перебування обвинувачених, відповідають вимогам ДБН та надають можливість обвинуваченим ефективно використовувати свої права, зокрема право на захист і спілкування із захисником", - підсумовують у Верховному Суді.

