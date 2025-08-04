Інтерфакс-Україна
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11:14 04.08.2025

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

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Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Представники науково-освітянської спільноти закликають голову Верховного суду Станіслава Кравченка скликати пленум суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат в дисертаціях, захищених до вересня 2014 року.

"Унаслідок юридичної колізії, яка утворилася після прийняття членами Верховного суду протилежних за суттю постанов у справах №560/8264/24 та №440/4500/24, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в черговий раз призупинило розгляд скарг щодо порушень академічної доброчесності у дисертаціях, захищених до 6 вересня 2014 року", - йдеться у заяві науковців.

Враховуючи значний суспільний інтерес до питання притягнення до академічної відповідальності науковців, у чиїх дисертаціях виявлено академічний плагіат, фальсифікації та фабрикації, вони просять Кравченка скликати пленум Верховного суду для розгляду питань юридичної кваліфікації, трактування, застосування норм закону "Про освіту" та закону "Про вищу освіту", а також для розробки рекомендацій щодо судового розгляду випадків порушень академічної доброчесності у дисертаціях, захищених до вересня 2014 року.

"Вважаємо, що роз'яснення Верховного суду необхідно для забезпечення сталості та єдності судової практики з цього питання", - додали заявники.

Як повідомлялося, раніше голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко заявив, що протилежні правові позиції Верховного суду щодо права держави перевіряти на академічний плагіат дисертації, захищені до 2014 року створюють системну невизначеність.

НАЗЯВО тимчасово зупинило розгляд скарг на плагіат в дисертаціях, захищених до вересня 2014 року, через неузгодженість тлумачень Верховного суду.

Теги: #верховний_суд #плагіат

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