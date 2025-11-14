Інтерфакс-Україна
Події
10:49 14.11.2025

НАЗЯВО прийняв до розгляду скаргу на плагіат Гетманцева, але перевірку зупинено через неузгодженість тлумачень Верховного суду

2 хв читати

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат в кандидатській дисертації голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Зокрема зазначається, що до Національного агентства 29 жовтня надійшла скарга щодо наявності фактів академічного плагіату у захищеній Данилом Гетманцевим в 2004 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн".

Пізніше, після вивчення скарги, Комітет з питань етики НАЗЯВО вирішив прийняти її до розгляду.

В то й же час, прийнято рішення зупинити провадження (у частині розгляду та перевірки) за скаргою до законодавчого врегулювання питання розгляду таких скарг або виконання Верховним судом завдань із забезпечення сталості та єдності судової практики з відповідного питання.

Як повідомлялося, 29 жовтня громадський ресурс "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" оприлюднив інформацію щодо можливого академічного плагіату в кандидатській дисертації голови фінкомітету Ради Гетманцева. Зокрема, зазначалося, що плагіат був виявлений на на 23 сторінках роботи, що становить 13% основного тексту.

В свою чергу Гетманцев іронічно відреагував на звинувачення у наявності академічного плагіату в його кандидатській дисертації, написавши: "пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє".

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти тимчасово зупинило розгляд скарг на плагіат в дисертаціях, захищених до вересня 2014 року, через неузгодженість тлумачень Верховного суду.

Теги: #назяво #плагіат #гетманцев

