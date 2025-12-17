Інтерфакс-Україна
Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

Реєстр резидентів податкового та правового режиму "Дія.City" станом на початок грудня 2025 року налічує 3159 діючих суб’єктів, що на 43%, або 949 менше за показник серпня, коли кількість резидентів сягала 2210, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Згідно з його публікацією в Телеграм-каналі, 33,7% компаній обрали сплату податку на виведений капітал (ПнВк), а отже частка платників, що обирають ПнВк продовжує зменшуватися, за 11 міс.-2025 їх кількість зменшилась на 13 відсоткових пунктів

Щодо надходжень до держбюджету, то за січень–листопад 2025 року резиденти Дія.City сплатили до 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Проте з них 13,4 млрд грн - платники ПнВК (+6,0 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року).

В розрізі податкових надходжень від резидентів Дія.City, до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн податку на прибуток, (на 0,7 млрд грн більше за аналогічний період 2024 року), з них ПнВК - 0,9 млрд грн (на 0,09 млрд грн менше, ніж у 2024 році); ПДВ - 9,2 млрд грн (зростання на 3,1 млрд грн до 2024р.), з них ПнВК - 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн); ПДФО та військовий збір (ВЗ) - 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), з них ПнВК - 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Гетманцев зауважив, що сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК, а приріст склав 1 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК.

"Які висновки маємо: уже звертав увагу, що режим Дія.City не охопив навіть половину галузі, яка продовжує використовувати схеми подрібнення на ФОП, але в будь-якому випадку є альтернативою для платників у виборі режиму оподаткування; бізнес оцінив наслідки й дійшов висновку, що сплата податку на прибуток на загальних підставах для Дія.City доцільніша, ніж сплата ПнВК, фактично поставивши крапку в багаторічній дискусії, яка давно втратила актуальність", - резюмував Гетманцев.

Як повідомлялось, резиденти податкового та правового режиму "Дія.City" в 2024 році сплатили 18 млрд грн податків, тоді як у 2023 році їх обсяг становив 8,5 млрд грн.

Серед переваг "Дія.City" - 5% ПДФО, 22% ЄСВ і 5% ВЗ від мінімальної зарплати, а також корпоративний податок - 9% на "виведений капітал" або 18% на прибуток

Крім того, статус резидента "Дія.City" дає перевагу при бронюванні співробітників, знижуючи кількість необхідних критеріїв, яким має відповідати підприємство, до двох із шести замість трьох у інших компаній. Питання перегляду цього пільгового податкового режиму останнім часом порушувалося в рамках ідеї вирівнювання умов діяльності бізнесу.

