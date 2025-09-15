Інтерфакс-Україна
Телеком
22:00 15.09.2025

Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 2,5 тис.

1 хв читати
Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 2,5 тис.
Фото: https://thedigital.gov.ua/

Кількість резидентів у податковому просторі "Дія.City" досягла 2,5 тис., повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який у липні цього року повідомив про досягнення 2 тис. відмітки числа резидентів.

"Уже 2 500 компаній стали резидентами Дія.City — це понад 125 000 фахівців українських та міжнародних компаній", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Федоров додав, що за 8 місяців 2025 року резиденти принесли в бюджет майже 20 млрд грн податків.

Як повідомлялось, Кабмін нещодавно відкрив доступ до спеціального податкового режиму "Дія.City" для компаній з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів. Резидентами також можуть стати стартапи чи компанії, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

У липні перший віцепремʼєр повідомляв, що резиденти "Дія.City" за перші п’ять місяців 2025 року сплатили приблизно 12 млрд грн податків. На той момент у "Дія.Сіty" налічувалось 110 тис. ІТ-фахівців та 300 defense tech-компаній.

 

Теги: #діяcity #резиденти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 11.07.2025
Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

17:42 07.04.2025
Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

16:32 21.02.2025
Кабмін дозволив приєднуватись до "Дія.City" науково-дослідним центрам

Кабмін дозволив приєднуватись до "Дія.City" науково-дослідним центрам

14:02 09.12.2024
У Мінцифри пояснили, чому знято вимогу щодо зарплати 20 тис. грн для співробітників компаній-резидентів "Дія.City"

У Мінцифри пояснили, чому знято вимогу щодо зарплати 20 тис. грн для співробітників компаній-резидентів "Дія.City"

12:21 04.12.2024
Рада ухвалила закон про стартапи в "Дія.City" з поправкою про перенесення підвищення податків із 1 січня 2025 р.

Рада ухвалила закон про стартапи в "Дія.City" з поправкою про перенесення підвищення податків із 1 січня 2025 р.

18:52 20.02.2024
Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

14:07 09.02.2024
Виробники біонічних протезів та електрокарів отримуватимуть можливість бути резидентами "Дія.City"

Виробники біонічних протезів та електрокарів отримуватимуть можливість бути резидентами "Дія.City"

16:12 24.02.2023
Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City" - заступник міністра Борняков

Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City" - заступник міністра Борняков

16:06 24.02.2023
Мінцифри планує запустити "е-резиденство" цієї весни - заступник міністра

Мінцифри планує запустити "е-резиденство" цієї весни - заступник міністра

15:29 24.02.2023
Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

"Vodafone Україна" вдруге підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 92% від номіналу

ЄК прийняла пропозиції Microsoft щодо Teams, які знімають побоювання в порушеннях конкуренції

NovaРay призначила нового СЕО

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

Нелегальний igaming в Україні становить від 37,7 млрд грн до 66,5 млрд грн – дослідження

З "Нової пошти" за 10 днів пішло 170 працівників віком 18-22 роки та прийшло 64 – співзасновник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА