Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 2,5 тис.

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Кількість резидентів у податковому просторі "Дія.City" досягла 2,5 тис., повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який у липні цього року повідомив про досягнення 2 тис. відмітки числа резидентів.

"Уже 2 500 компаній стали резидентами Дія.City — це понад 125 000 фахівців українських та міжнародних компаній", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Федоров додав, що за 8 місяців 2025 року резиденти принесли в бюджет майже 20 млрд грн податків.

Як повідомлялось, Кабмін нещодавно відкрив доступ до спеціального податкового режиму "Дія.City" для компаній з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів. Резидентами також можуть стати стартапи чи компанії, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

У липні перший віцепремʼєр повідомляв, що резиденти "Дія.City" за перші п’ять місяців 2025 року сплатили приблизно 12 млрд грн податків. На той момент у "Дія.Сіty" налічувалось 110 тис. ІТ-фахівців та 300 defense tech-компаній.