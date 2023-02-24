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16:12 24.02.2023

Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City" - заступник міністра Борняков

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Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City" - заступник міністра Борняков

Пільга, яка звільняла компанії IT-сектора від сплати ПДВ упродовж останніх 10 років і припинила діяти з 1 січня 2023 року, може бути повернута для резидентів "Дія.City", повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"Наразі тривають консультації... Ми запропонували, що давайте хоча б для резидентів "Дія.City" (продовжимо пільгу – ІФ-У). Ця ініціатива надходила від IT-асоціацій, інших гравців. Вони запропонували такий підхід", - сказав Борняков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, спочатку проводилися переговори з Мінфіном, парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики щодо продовження пільги для всіх компаній. "Вони відмовляються, посилаючись на МВФ, а також на те, що, на їхнє переконання, бюджет втрачає надходження, які міг би отримувати", - зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінцифри підтримує обидва варіанти: і продовження дії пільги тільки для резидентів "Дія.City", і її повернення для всіх.

Борняков уточнив, що пільга може бути повернута тільки шляхом ухвалення відповідного закону у Верховній Раді.

За даними Мінцифри, компанії-резиденти "Дія.City" 2022 року збільшили відрахування до бюджету на 18,4% порівняно з 2021 роком. "І це при тому, що податкове навантаження зберігається майже на рівні спрощеної системи оподаткування", - сказав Борняков.

Він висловив упевненість, що податкова система "Дія.City" сьогодні є найкращою в Європі, й нагадав, що закон гарантує, що вона не ставатиме жорсткішою протягом найближчих 25 років.

Теги: #пільги #резиденти #дія_city

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