Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом повернути пільги донорам крові та її компонентів не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 липня і станом на 26 жовтня вона набрала лише 1,2 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Ми, донори та небайдужі громадяни, звертаємося до вас, у нинішніх умовах повномасштабної збройної агресії значення донорської крові не просто велике — воно критичне. Разом з тим, ми висловлюємо стурбованість положеннями закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" від 15 грудня 2021 року, який, на жаль, містить низку прикінцевих і перехідних норм, що обмежують права донорів", - йшлося в тексті петиції.

Зазначається, що реалізація закону з 2026 року передбачає повне скасування соціальних гарантій, зокрема: скасування дня відпочинку після донації, ліквідацію пільг для осіб зі статусом Почесного донора України.

"Ці нововведення можуть призвести до зменшення кількості активних донорів, що створить ризик нестачі компонентів крові в критичні моменти. У таких умовах недооцінка значення донорів є неприпустимою", - вважає автор петиції.

У зв'язку з чим, автор петиції закликав до відновлення соціальних гарантій для донорів, зокрема: повернення оплачуваного вихідного дня після донації зі збереженням середнього заробітку, який можна використати не лише в день донації, а й у будь-який інший зручний день; відновлення та розширення пільг для осіб, яким присвоєно звання Почесного донора України.

"Пропонуємо, зокрема, забезпечити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, пріоритетне обслуговування у закладах охорони здоров’я, додаткові соціальні стимули", - йшлося у петиції.

Це уже не перша петиція про повернення пільг та соціального захисту донорів крові та її компонентів, яка не набрало необхідної для розгляду кількості голосів. У червні 2025 року відповідна петиція набрала лише 2,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Також у квітні 2025 року всього 63 голоси набрала петиція із закликом відновити Почесному донору пенсійну надбавку у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, згідно з прикінцевими положеннями закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" у 2026 році втрачають чинність такі пільги як додатковий вихідний для донорів (право на вихідний у сам день донації залишається), допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, надбавка до стипендії для донорів-студентів та надбавка до пенсії для Почесних донорів. Втім, якщо донори встигли набути право на допомогу чи надбавку раніше, вони ці пільги не втрачають.

В свою чергу, платформа "ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові, мотивуючи це тим, що система безоплатного, волонтерського донорства — шлях для вступу України до Європейського Союзу.

У липня 2025 року у Верховній Раді зареєстровано проект закону №13474 про внесення змін до закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" щодо забезпечення прав донорів. Даним документом пропонується виключити із закону норму, яка скасовує пільги в 2026 році. На сьогодні законопроект парламентом не розглядався.