Інтерфакс-Україна
Події
09:38 26.10.2025

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

3 хв читати
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом повернути пільги донорам крові та її компонентів не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 липня і станом на 26 жовтня вона набрала лише 1,2 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Ми, донори та небайдужі громадяни, звертаємося до вас, у нинішніх умовах повномасштабної збройної агресії значення донорської крові не просто велике — воно критичне. Разом з тим, ми висловлюємо стурбованість положеннями закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" від 15 грудня 2021 року, який, на жаль, містить низку прикінцевих і перехідних норм, що обмежують права донорів", - йшлося в тексті петиції.

Зазначається, що реалізація закону з 2026 року передбачає повне скасування соціальних гарантій, зокрема: скасування дня відпочинку після донації, ліквідацію пільг для осіб зі статусом Почесного донора України.

"Ці нововведення можуть призвести до зменшення кількості активних донорів, що створить ризик нестачі компонентів крові в критичні моменти. У таких умовах недооцінка значення донорів є неприпустимою", - вважає автор петиції.

У зв'язку з чим, автор петиції закликав до відновлення соціальних гарантій для донорів, зокрема: повернення оплачуваного вихідного дня після донації зі збереженням середнього заробітку, який можна використати не лише в день донації, а й у будь-який інший зручний день; відновлення та розширення пільг для осіб, яким присвоєно звання Почесного донора України.

"Пропонуємо, зокрема, забезпечити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, пріоритетне обслуговування у закладах охорони здоров’я, додаткові соціальні стимули", - йшлося у петиції.

Це уже не перша петиція про повернення пільг та соціального захисту донорів крові та її компонентів, яка не набрало необхідної для розгляду кількості голосів. У червні 2025 року відповідна петиція набрала лише 2,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Також у квітні 2025 року всього 63 голоси набрала петиція із закликом відновити Почесному донору пенсійну надбавку у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, згідно з прикінцевими положеннями закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" у 2026 році втрачають чинність такі пільги як додатковий вихідний для донорів (право на вихідний у сам день донації залишається), допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, надбавка до стипендії для донорів-студентів та надбавка до пенсії для Почесних донорів. Втім, якщо донори встигли набути право на допомогу чи надбавку раніше, вони ці пільги не втрачають.

В свою чергу, платформа "ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові, мотивуючи це тим, що система безоплатного, волонтерського донорства — шлях для вступу України до Європейського Союзу.

У липня 2025 року у Верховній Раді зареєстровано проект закону №13474 про внесення змін до закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" щодо забезпечення прав донорів. Даним документом пропонується виключити із закону норму, яка скасовує пільги в 2026 році. На сьогодні законопроект парламентом не розглядався.

Теги: #кабмін #пільги #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 24.10.2025
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

23:29 23.10.2025
Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

21:16 22.10.2025
Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

19:25 22.10.2025
Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

18:51 21.10.2025
Рада коаліції: депутати закликали уряд до консультацій з ними перед ухваленням рішень

Рада коаліції: депутати закликали уряд до консультацій з ними перед ухваленням рішень

14:07 21.10.2025
Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

10:21 21.10.2025
Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

11:18 20.10.2025
Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

17:22 18.10.2025
Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

14:44 18.10.2025
НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

ВАЖЛИВЕ

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

ОСТАННЄ

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться в понеділок, назва тексту - "Треба жити!"

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА