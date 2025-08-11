Інтерфакс-Україна
18:26 11.08.2025

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Кабінет міністрів України відкрив доступ до спеціального податкового режиму "Дія.City" для компаній з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації у понеділок.

Як зазначили у Телеграм-каналі міністерства, до простору можуть приєднатися компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами у будівництві.

Резидентами також можуть стати стартапи чи компанії, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

"У "Дія.City" вже понад 2 200 резидентів користуються одними з найкращих в Європі податковими умовами, інструментами для залучення венчурних інвестицій та можливостями для побудови прозорої корпоративної структури компанії", - наголошується у повідомленні.

Раніше у липні перший віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що резиденти "Дія.City" за перші п'ять місяців 2025 року сплатили приблизно 12 млрд грн податків. Також у "Дія.Сіty" налічується 110 тис. ІТ-фахівців та 300 defense tech-компаній.

Теги: #кабмін #мінцифри #дія_city

