Інтерфакс-Україна
Події
17:28 22.12.2025

Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

1 хв читати
Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

Кабінет міністрів утворив товариство з обмеженою відповідальністю "Агенція національної єдності".

Згідно з розпорядженням №1462 від 17 грудня, уряд погодився з пропозицією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності щодо утворення товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція національної єдності", 100% статутного капіталу якого належить державі та повноваження з управління корпоративними правами держави в якому здійснює зазначене міністерство.

Як повідомлялося, у січні Кабмін схвалив створення державного некомерційного підприємства "Агентства національної єдності" у віданні Міністерства національної єдності.

У вересні Кабмін передав Міністерству соціальної політики, сімʼї та єдності майновий комплекс держпідприємства "Агенція національної єдності".

Теги: #кабмін

