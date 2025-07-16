Інтерфакс-Україна
Події
15:00 16.07.2025

Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

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Верховна Рада на засіданні у середу підтримала в першому читанні за основу законопроєкти №13420 (зміни в Податковий кодекс) та №13421 (зміни в Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та один з авторів законопроєкту Данило Гетманцев, законопроєкти про спецрежим готуються у співпраці з Міноборони та представниками галузі.

"Діалог із підприємствами триватиме й надалі, зокрема, під час підготовки законопроєктів до другого читання", - наголосив він в дописі у Телеграм-каналі.

Як нагадав Гетманцев, законопроєктами передбачається запровадження переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міноборони, проте сам перелік, інформація про підприємства та їх звітність будуть обмежені в доступі та охоронятимуться у встановленому порядку для захисту інформації.

Підприємства з переділку пропонуватимуться податкові пільги до 1 січня 2036 року щодо звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного та екологічного податку, а також податку на нерухомість.

Зберігаються також чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників.

Підприємствам з переліку пропонуватимуться додаткові інструменти підтримки: спрощення митних процедур та експортного контролю для військових технологій, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій, допомога у разі релокації.

Як повідомив перший заступник голови фінкомітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), законопроєкт №13420 підтримали 283 нардепи, №13421 - 284. Також був прийнятий в першому читанні за основу проєкт закону №13422-1 щодо змін до Бюджетного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу - він теж є одним з документів з пакету для запровадження спецрежиму Defence City.

Раніше повідомлялось, що при розробці концепції ФРУ повідомила, що галузеві та бізнесові асоціації, що об’єднують біля 500 підприємств ОПК, заявили про підтримку концепту Defence City та вважають спецрежим можливістю посилення національного ОПК та обороноздатності держави. Проте, Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає Раду не допустити ухвалення пакета цих законопроєктів і стверджує, що він не вирішує проблему розвитку ОПК, при цьому створюючи нові корупційні ризики та загрози для безпеки.

Ідею створення спецрежиму також підтримали представники країн-партнерів НАТО та G7.

Теги: #законпроєкт #пільги #верховна_рада #defence_city #опк

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