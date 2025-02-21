Кабмін дозволив приєднуватись до "Дія.City" науково-дослідним центрам

До податкового простору "Дія.City" відтепер можуть приєднуватись науково-дослідні центри, відповідне рішення прийняв уряд, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Уряд ухвалив постанову, яка розширює види діяльності простору. Тепер компанії, що займаються R&D у всіх сферах, зможуть ставати резидентами "Дія.City". Вони користуватимуться всіма перевагами простору та матимуть додаткові інструменти для розвитку", - написав Федоров у Facebook у п'ятницю.

Віцепрем’єр підкреслив, що R&D – це основа для розвитку інновацій.

"Вигідні умови для досліджень дають змогу науковцям та інженерам розробляти нові технології в найрізноманітніших сферах — від оборони та мікроелектроніки до біотехнологій. Усі розвинені економіки світу роблять ставку на R&D. Й Україна також", - написав Федоров.