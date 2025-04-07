Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

Кількість резидентів податкового простору "Дія.City" сягнула 1,7 тис. компаній, тоді як на початку року їх було 1,5 тис. і близько 800 резидентів станом на кінець 2023 року.

"Понад 70% українських ІТ-компаній - резиденти "Дія.City". До простору вже приєдналося понад 1 700 компаній, у яких працює понад 104 тисячі людей. Вони обирають вигідні та прозорі умови для ведення бізнесу", - написав к Facebook у понеділок віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, нові компанії долучаються до простору буквально щодня. Серед нових резидентів Федоров назвав Projector — онлайн-інститут, який навчив 20 000+ людей, Maincast — українська кіберспортивна компанія, яка транслює найвідоміші турніри з Counter-Strike 2, Dota 2 та Valorant, Worksection - онлайн-сервіс для управління проєктами, яким користуються понад 1,6 тис. компаній у світі, включно з McDonald’s, Domino’s, KLO та "Суспільне."

До простору, за словами Федорова, також приєднались Versi Bionics — розробник унікальних біонічних протезів, які оснащені датчиками NFC та Bluetooth. Завдяки акумуляторам вони можуть працювати автономно протягом 8-10 годин. Digicode — глобальна сервісна ІТ-компанія з українським корінням. Їхніми клієнтами вже стали такі відомі бренди, як Microsoft, BlaBlaCar, Bosch, SBTech тощо.

"Круто, що саме такі великі компанії обирають "Дія.City" для розвитку. Лідери індустрії ще й стають прикладом для інших", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялось, що резиденти податкового та правового режиму "Дія.City" в 2024 році сплатили 18 млрд грн податків, тоді як у 2023 році їх обсяг становив 8,5 млрд грн.

Як повідомлялось, серед переваг "Дія.City" 5% ПДФО, 22% ЄСВ і 5% військовий збір від мінімальної зарплати, а також корпоративний податок - 9% на "виведений капітал" або 18% на прибуток

Крім того, статус резидента "Дія.City" дає перевагу при бронюванні співробітників, знижуючи кількість необхідних критеріїв, яким має відповідати підприємство, до двох із шести замість трьох у інших компаній. Питання перегляду цього пільгового податкового режиму останнім часом порушувалося в рамках ідеї вирівнювання умов діяльності бізнесу.