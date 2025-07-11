Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:15 11.07.2025

Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

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Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

Українсько-американська інвестиційна група MITS Capital інвестувала $3,74 млн в компанію Tencore, яка розробляє наземні роботизовані комплекси, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Це перша оборонна інвестиція американського венчурного фонду в українську компанію, оформлена безпосередньо в українську юридичну особу через правовий режим "Дія.City" ", - йдеться у повідомленні Мінцифри в п’ятницю.

Зазначається, що кошти підуть на масштабування розробки роботизованої платформи TerMIT, що вже протестована на фронті та використовується підрозділами Сил оборони.

В Мінцифри додали, що від початку 2025 року до "Дія.City" долучилося понад 300 резидентів, що працюють над розробкою оборонних технологій.

Теги: #мінцифри #інвестиції #діяcity

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