Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

Українсько-американська інвестиційна група MITS Capital інвестувала $3,74 млн в компанію Tencore, яка розробляє наземні роботизовані комплекси, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Це перша оборонна інвестиція американського венчурного фонду в українську компанію, оформлена безпосередньо в українську юридичну особу через правовий режим "Дія.City" ", - йдеться у повідомленні Мінцифри в п’ятницю.

Зазначається, що кошти підуть на масштабування розробки роботизованої платформи TerMIT, що вже протестована на фронті та використовується підрозділами Сил оборони.

В Мінцифри додали, що від початку 2025 року до "Дія.City" долучилося понад 300 резидентів, що працюють над розробкою оборонних технологій.