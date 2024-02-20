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18:52 20.02.2024

Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

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Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

До "Дія.City" приєднався розробник софту й технологічних продуктів компанія Intellias, повідомило Мінцифри у фейсбуці.

"Плюс один технологічний гігант у "Дія.City". Сервісна IT-компанія Intellias доєдналася до простору", - ідеться в повідомленні.

Intellias - міжнародна компанія з українським корінням. Заснована у Львові 2001 року, Intellias перетворилася на постачальника цифрових перетворень для підприємств зі списку Fortune 500 та організацій найвищого рівня, йдеться на сайті компанії.

Офіси Intellias працюють у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді та Львові, а також за межами України - у Португалії, Польщі, Іспанії, Болгарії, Колумбії, Хорватії та Індії. Штат компанії налічує 3,2 тис. фахівців.

Компанія спеціалізується на розробленні софту й технологічних продуктів для автомобільної галузі, навігаційних систем, фінансових і телекомунікаційних провайдерів послуг. Вона допомагає розробляти навігаційні системи для автомобілів середнього й високого класу, співпрацюючи з лідерами індустрії автомотів - HERE Technologies і TomTom.

Intellias також пропонує клієнтам рішення на базі "хмарних" сервісів, інтернету речей (IoT), штучного інтелекту (AI&ML), Data & Analytics сервіси.

У 2023 році Intellias посіла друге місце серед найбільших IT-сервісних компаній у рейтингу українських роботодавців від dou.ua, а також увійшла до списку найкращих сервісних IT-компаній світу, за версією The 2023 Global Outsourcing 100.

У "Дія.City" компанія зможе скористатися всіма перевагами правового й податкового простору для IT-компаній. Також вона зможе залучати висококваліфікованих фахівців, які готові працювати за GIG-контрактами або на умовах трудового договору, йдеться в повідомленні.

Кількість резидентів "Дія.City" сягнула 842 компаній.

 

Теги: #мінцифри #intellias #діяcity

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