Телеком
11:04 16.11.2025

Федоров: Мінцифри працює над антикорупційними цифровими проєктами та розвитком телеком-сфери

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри реалізує низку антикорупційних проєктів та розвиває телекомунікаційну сферу для підвищення якості державних послуг.

"У роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ", – зазначив Федоров.

Він також наголосив на розвитку телеком-сфери: будуються стійкі мережі, щоб українці залишалися на зв’язку навіть під час блекаутів. Паралельно готується запуск пілотних проєктів 5G та Direct to Cell для покращення якості зв’язку та інтернету.

