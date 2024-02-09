Економіка

14:07 09.02.2024

Виробники біонічних протезів та електрокарів отримуватимуть можливість бути резидентами "Дія.City"

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Виробники біонічних протезів та електрокарів отримуватимуть можливість бути резидентами "Дія.City"

Резидентами "Дія.City" найближчим часом зможуть стати виробники біонічних протезів і електрокарів, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на заході, присвяченому другій річниці правового і податкового режиму.

"В Україні активно розвивається MedTech. У нас багато ветеранів, багато людей, які втратили кінцівки. Дуже важливо зараз підтримати компанії, які працюють у цьому напряму й активно розвиваються. І тому ми додаємо (в "Дія.City" - ІФ-У) цей напрям. Зараз є ініціатива щодо електрокарів. Вона буде дуже важлива для ветеранів надалі. Є окремий напрям розвитку цієї програми. І ми можемо тепер додати його в "Дія.City" для створення стимулів у галузі", - пояснив Федоров.

Віцепрем'єр нагадав, що з середини минулого року Кабмін дозволив долучатися до "Дія.City" defense tech-компаніям і наразі їх у правовому режимі вже понад 100. Загалом, до "Дія.City" долучилося вже 830 резидентів і 62 тис. IT-фахівців. За 2023 рік вони заплатили 8,5 млрд грн податків.

Теги: #федоров #діяcity

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