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16:06 24.02.2023

Мінцифри планує запустити "е-резиденство" цієї весни - заступник міністра

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Мінцифри планує запустити "е-резиденство" цієї весни - заступник міністра

Міністерство цифрової трансформації України цієї весни запустить проєкт "е-резиденство", завдяки якому ті, хто працює за межами країни, зможуть зареєструватися як українські підприємці-ФОП (фізична особа-підприємець) і відкрити рахунок, фізично не приїжджаючи в країну, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"Ми плануємо навесні запуск окремого проєкту "е-резиденство" для компаній, які працюють за межами України. Що це таке? Це можливість для іноземців створити компанію в Україні, відкрити рахунок, фізично не приїжджаючи до країни", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Борняков уточнив, що на першому етапі можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

"Наша кінцева ціль - зробити так, щоб таким чином можна було б відкрити навіть ТОВ. І, теоретично, коли це станеться, такі зареєстровані компанії зможуть подаватись на резидентів в "Дія.City", - уточнив заступник міністра.

Водночас він наголосив, що вимогу наявності українського резидентства для резидентів "Дія.City" буде збережено, оскільки в основу цієї ідеї спецрежиму діяльності IT-компаній закладено створення стимулів для українського бізнесу і залучення іноземного капіталу в Україну.

"Ідея впровадження "Дія.City" полягала у тому, щоб стимулювати розвиток саме українського бізнесу і прихід іноземного капіталу в Україну. Це необхідно для створення нових робочих місць саме у країні. Ідея полягає у тому, щоб капітал "приземлився" саме в Україні, а не десь на Кіпрі. Тому поширювати правовий режим на нерезидентів не планувалося і не планується", - заявив Борняков.

Він зазначив, що іноземна компанія може зареєструвати юридичну особу в Україні, бути її 100% власником і тоді подаватися на резидентство "Дія.City".

Як повідомлялося, Мінцифри працює над проєктом "е-резидентство" з 2019 року.

"Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Також дає можливість дистанційно заснувати бізнес в Україні.

Раніше зазначалося, що попередньо як цільову аудиторію українського "е-резидентства" було визначено п'ять країн-постачальників IT-послуг на аутсорсі - Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай і Філіппіни.

Теги: #резиденти #дія_city

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