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19:15 17.05.2024

Резиденти "Дія.City" закликали зберегти бронювання працівників технологічних компаній

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Резиденти "Дія.City" закликали зберегти бронювання працівників технологічних компаній

Резиденти "Дія.City" закликали зберегти бронювання працівників технологічних компаній, наголосивши, що відмова в доцільності бронювання окремих секторів або компаній може поставити під загрозу можливість бронювання всієї індустрії.

"Якщо є питання щодо доцільності бронювання окремих секторів чи компаній, то це не може ставити під загрозу можливість бронювання для всієї індустрії", - зазначено у зверненні на сайті спілки резидентів "Дія.City" - Diia.City.United, поширеному в п'ятницю у зв'язку із ситуацією з бронюванням компаній-резидентів.

При цьому наголошується, що бронювання компаній технологічного сектору, яке обговорювалося в публічному просторі, відбувалося відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Зі свого боку український онлайн-сервіс таксі Uklon у фейсбуці у п'ятницю заявив, що для бізнесу компанії критично важливо забронювати низку своїх працівників, зокрема тих, що входять до ядра компанії, щоб ефективно підтримувати стабільну роботу цифрових платформ.

Чинний порядок бронювання вкрай необхідний для індустрії та компаній-резидентів "Дія.City", однак потребує доопрацювання. Крім того, потрібно оновити документи військовозобов'язаних. Необхідна диджиталізація і прискорення термінів, уточнили в компанії.

У 2023 році IT-галузь сплатила до бюджету 20,8 млрд грн податків. Крім сплати податків, бізнес створює робочі місця, допомагає ЗСУ донатами і волонтерить, ідеться в повідомленні Diia.City.United.

"Для бізнесу критично важливо мати частину своїх співробітників заброньованими. Оскільки без цього неможливо отримувати нові контракти з-за кордону, інвестиції та партнерства. Якщо цього зроблено не буде, нас очікує подальше падіння інвестицій, скорочення робочих місць, переїзд бізнесів, зменшення допомоги ЗСУ та погіршення рівня життя в країні", - пояснює спілка резидентів "Дія.City".

При цьому з посиланням на Міністерство цифрової трансформації повідомляють, що станом на 10 травня лише 4,05 тис. працівників IT-індустрії мають актуальне бронювання.

"При індустрії в 300 тисяч інженерів - заброньовано 4 тисячі людей. Це дуже мало. Інженери - стратегічний ресурс. Вони - як нафта. Вони довго ростуть. І нерівномірно розподілені по світу. Нам дуже пощастило мати таку кількість технічних талантів у країні. І звичайно, без них не було б багатьох продуктів ВПК - дронів, РЕБів, систем управління військом. Усі вони побудовані руками українських інженерів. Тож їх треба бронювати значно більше, а не менше", - написав у фейсбуці у п'ятницю CEO Ajax Systems Олександр Конотопський.

Він зазначив, що "Дія.City" об'єднує технологічні компанії, і висловив упевненість, що держава це розуміє, тому резидентство "Дія.City" стало одним із критеріїв бронювання.

 

 

 

Теги: #мобілізація #бронювання #дія_city

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