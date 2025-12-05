Інтерфакс-Україна
Події
14:40 05.12.2025

Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

Фото: https://www.facebook.com/o.reshetylova/photos_of

Військовослужбовці не мають виконувати безпосереднє затримання і доставку військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних, вважає військовий омбудсмен Ольга Решетилова, коментуючи вбивство військовослужбовця Юрія Бондаренка у Львові, і зазначає що, вона що держава переклала найневдячніший і критично важливий обов’язок на військовослужбовців ТЦК та СП, а тепер не може їх захистити.

"Так не мало і не має бути. Я вже неодноразово наголошувала на тому, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією. Завдання військових - формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу. Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи", - написала Решетилова в соцмережі Facebook.

Вона наголосила, що наслідки перекладення відповідальності за мобілізаційний процес на ТЦК були "очевидні і прогнозовані" і "уже настали".

"Але краще пізно, ніж ніколи, почати зміни. При чому ці зміни - це як реформа мобілізації від держави, так і боротьба громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО", - наполягає Решетилова.

"Щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бондаренка. Світла пам’ять Воїну. Я дуже розраховую на справедливий суд для його вбивці, а також для нападників на інших військовослужбовців ТЦК по всій країні", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що ввечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП Бондаренка. За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік. Потерпілий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Зловмисника встановили та затримали. За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зловмиснику вже було обрано запобіжний захід - тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Теги: #бондаренко #мобілізація #військовий_омбудсмен #тцк

