Калмикова про вбивство військовослужбовця з ТЦК у Львові: Безпрецедентна подія, з'ясовуємо обставини

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що відомство разом з правоохоронцями зараз з’ясовує обставини вбивства військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП у місті Львові Юрія Бондаренка.

"Вчорашня подія безпрецедентна. Більш того, пан Юрій, який загинув, є близьким побратимом одного із співробітників міністерства. Ми зараз з’ясовуємо обставини цієї події. Працюємо з правоохоронцями на місцях", - сказала Калмикова під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що ввечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП Бондаренка. За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік. Потерпілий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Зловмисника встановили та затримали. За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.