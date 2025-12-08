Інтерфакс-Україна
12:11 08.12.2025

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання, такі зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних ухвалив Кабінет міністрів в понеділок.

"Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу", – йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з ним, що уряд також впровадив норму нещодавно прийнятого закону про можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував", – наводяться в релізі слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва.

Зазначається. що нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників, наголосило Мінекономіки.

Як повідомлялося, із проханням прибрати 72-годиний строк на бронювання, особливо під час, коли така процедура здійснюється повторно, до уряду зверталася Європейська бізнес асоціація.

