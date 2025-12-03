Інтерфакс-Україна
Економіка
08:57 03.12.2025

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

Європейська Рада та Європарламент уклали попередню угоду про регулювання поступового припинення імпорту російського природного газу. Відповідну заяву з цього приводу опубліковано в ніч на середу на веб-порталі ЄР.

"Це регулювання є центральним елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU щодо припинення залежності від російської енергії після того, як Росія перетворила постачання газу на зброю, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок", - сказано в прес-релізі.

Ухвалений документ, як зазначено, "запроваджує юридично обов'язкову поетапну заборону на імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) та трубопровідного газу з Росії, з повною забороною з кінця 2026 року та осені 2027 року відповідно". Імпорт російського трубопровідного газу та ЗПГ буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності регламентом, зберігаючи при цьому перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для ЗПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу; для довгострокових контрактів на імпорт ЗПГ заборона застосовуватиметься з 1 січня 2027 року відповідно до 19-го пакету санкцій; щодо довгострокових контрактів на імпорт трубопровідного газу заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року за умови виконання цільових показників заповнення сховищ, передбачених у регламенті про зберігання газу, та не пізніше 1 листопада 2027 року.

Окремо наголошується, що "внесення змін до існуючих контрактів буде дозволено лише для вузько визначених операційних цілей і не може призвести до збільшення обсягів".

Джерело: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/03/council-and-parliament-strike-a-deal-on-rules-to-phase-out-russian-gas-imports-for-an-energy-secure-and-independent-europe/

Теги: #термін #газ #європа #рф

