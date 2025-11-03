Зеленський підписав закон, який передбачає тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який, зокрема, запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №13335, внесений 30 травня поточного року, парламент прийняв за основу 3 вересня, в цілому – 10 жовтня, а 31 жовтня він вже був повернутий з підписом президента.

"Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком. Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності; встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК; роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно", - повідомляється в телеграм-каналі Верховної Ради.

Як повідомлялося народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Янченко, відповідний законопроєкт був підготовлений спільно з Мінстратегпромом та оборонними асоціаціями, "щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на наших збройних підприємствах". Вона підкреслила, що цей час дасть змогу людям пройти військово-лікарську комісію, оформити документи й влаштуватися працювати на заводах, "і не ховатися від ТЦК".

