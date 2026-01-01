Інтерфакс-Україна
Події
10:12 01.01.2026

Болгарія вступає до зони євро

З 1 січня 2026 року Болгарія переходить на єдину європейську валюту – євро.

"Це історичний крок для країни і благо для окремих осіб та підприємств у єврозоні. Перехід призведе до більшої економічної стабільності, більш безперешкодних транзакцій та сильнішої європейської інтеграції. Для Болгарії прийняття євро допоможе краще підтримувати довгострокове економічне зростання та зміцнити її стійкість", - йдеться у повідомленні на сайті Європейського центрального банку.

У публікації зазначається, що "зміни можуть спричинити питання та побоювання". "Однак ЄЦБ та національна влада тісно співпрацюють, щоб забезпечити плавний перехід для всіх за допомогою ретельного планування та зосередження уваги на ціновій стабільності", - запевняє європейський Центробанк.

Болгарія розлучається з національною валютою – левом – через 19 років після свого вступу до Європейського союзу. Преса країн-ветеранів єврозони вказує на те, що для туристів та мандрівників це надасть зручності. Однак у самій Болгарії виникають побоювання, як це визнає ЄЦБ.

Очікування переваг затьмарені занепокоєнням щодо ймовірного підвищення цін, як це спостерігалося у Хорватії, яка вступила до єврозони три роки тому. Ці побоювання тим більше серйозні, враховуючи, що Болгарія входить до найбідніших країн ЄС.

Проте в Єврокомісії (ЄК) вважали, що ця балканська держава, яка стає 21-м членом зони євро, виконала відповідні критерії: стабільність економіки, держборг нижче 60% ВВП та низький рівень інфляції.

ЄК оголосила 4 червня 2025 року про своє ув’язнення, що Болгарія готова перейти на євро з 1 січня 2026 року.

"Завдяки євро економіка Болгарії стане сильнішою, з більш значним обсягом торгівлі з партнерами по єврозоні, прямими іноземними інвестиціями, доступом до фінансів, якісними робочими місцями та реальними доходами. І Болгарія займе своє законне місце у формуванні рішень у складі єврозони", - заявила з цієї нагоди голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Рада ЄС у свою чергу повідомила 8 липня 2025 року про затвердження трьох останніх правових актів, необхідних для запровадження євро у Болгарії з 1 січня 2026 року.

"Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає суворий аналіз та інтенсивну підготовку", - заявила міністр економіки Данії Стефані Лосе, яка на той момент головувала в Раді ЄС.

"Один із трьох правових актів встановлює обмінний курс між євро та болгарським левом на рівні 1,95583 лева за 1 євро. Це відповідає поточному центральному курсу лева у механізмі обмінного курсу (Exchange Rate Mechanism II)", - йшлося у комюніке Ради ЄС.

Після приєднання Болгарії до єврозони до ЄС залишаться шість країн, які не використовують цю валюту: Угорщина, Данія, Польща, Румунія, Чехія та Швеція.

Європейський валютний союз - єврозона - почав функціонувати 1 січня 1999 року, коли у безготівкове звернення було запроваджено єдину європейську валюту євро. З 1 березня 2002 року євро став єдиним законним платіжним засобом на території єврозони. Країни єврозони передають ЄЦБ усі повноваження в галузі грошово-кредитної політики, включаючи рішення про розмір емісії грошових знаків та рівень ключової процентної ставки.

Теги: #болгарія #зона_євро

