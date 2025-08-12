Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

Обшуки та вилучення в будинках та офісах торговців зброєю відбулися у вівторок у Софії та по всій Болгарії на прохання про правову допомогу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА).

"Запит з Києва пов'язаний з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами. Це є частиною міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією та зловживаннями в торгівлі зброєю, повідомила прокуратура", - йдеться в повідомленні.

Виконувач обов'язків Генерального секретаря МВС Болгарії Мірослав Рашков повідомив журналістам, що під час обшуків жодних арештів не було проведено, хоча вони пройшли за численними адресами у кількох містах. Він уточнив, що операція проводиться в кількох регіонах, що знаходяться під контролем Національної слідчої служби.

Видання відзначає, що на прес-конференції у Варні лідер політичної партії АБВ (Альтернатива болгарського відродження) Румен Петков заявив, що дії болгарських служб та установ принизили болгарські компанії та завдали шкоди репутації всій країни, і назвав їх спробою перекласти корупційні схеми всередині України на країни-члени ЄС та НАТО. АБВ входить до коаліції "БСП – Об’єднані ліві", яка є одним із утворень у правлячій більшості.