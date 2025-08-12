Інтерфакс-Україна
Події
20:54 12.08.2025

Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

1 хв читати
Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

Обшуки та вилучення в будинках та офісах торговців зброєю відбулися у вівторок у Софії та по всій Болгарії на прохання про правову допомогу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА).

"Запит з Києва пов'язаний з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами. Це є частиною міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією та зловживаннями в торгівлі зброєю, повідомила прокуратура", - йдеться в повідомленні.

Виконувач обов'язків Генерального секретаря МВС Болгарії Мірослав Рашков повідомив журналістам, що під час обшуків жодних арештів не було проведено, хоча вони пройшли за численними адресами у кількох містах. Він уточнив, що операція проводиться в кількох регіонах, що знаходяться під контролем Національної слідчої служби.

Видання відзначає, що на прес-конференції у Варні лідер політичної партії АБВ (Альтернатива болгарського відродження) Румен Петков заявив, що дії болгарських служб та установ принизили болгарські компанії та завдали шкоди репутації всій країни, і назвав їх спробою перекласти корупційні схеми всередині України на країни-члени ЄС та НАТО. АБВ входить до коаліції "БСП – Об’єднані ліві", яка є одним із утворень у правлячій більшості.

 

Теги: #зброя #обшуки #болгарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 12.08.2025
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

03:23 11.08.2025
Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

17:35 08.08.2025
Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

16:13 05.08.2025
НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

09:34 05.08.2025
Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

15:35 04.08.2025
"Євросолідарність" подала законопроєкт, який суттєво обмежує позасудові обшуки: тільки у випадках особливо тяжких злочинів або корупції

"Євросолідарність" подала законопроєкт, який суттєво обмежує позасудові обшуки: тільки у випадках особливо тяжких злочинів або корупції

22:00 01.08.2025
Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

23:44 30.07.2025
Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

20:46 30.07.2025
Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

16:30 29.07.2025
Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ОСТАННЄ

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА