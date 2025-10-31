Інтерфакс-Україна
19:56 31.10.2025

Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

Депутати парламенту Болгарії в п'ятницю проголосували за тимчасову заборону на експорт до країн ЄС нафтопродуктів, в основному дизельного та авіаційного палива, повідомляє болгарське агентство БТА.

Цю ініціативу підтримали 135 парламентаріїв, "проти" висловилися четверо, 42 депутати утрималися.

З пропозицією про тимчасове обмеження експорту нафтопродуктів виступили представники партій ГЕРБ, "Новий початок", "Є такий народ" і "Об'єднані ліві".

На думку парламентської більшості, цей захід необхідний для забезпечення енергетичної безпеки країни і стабільності внутрішнього ринку палива, а також з огляду на санкції, введені США проти російської компанії "Лукойл", яка володіє єдиним НПЗ в Болгарії.

При цьому, зазначає БТА, обмеження не поширюватимуться на дозаправку і заправку паливом суден і літаків як болгарських, так і іноземних, а також на поставки збройним силам держав ЄС і НАТО.

