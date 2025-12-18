Інтерфакс-Україна
Економіка
14:07 18.12.2025

AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликає міжнародних партнерів посилити повітряний та морський захист України, зокрема портової інфраструктури Чорного моря, бо останні удари Росії поставили морський експорт під загрозу.

"Палата закликає міжнародних партнерів невідкладно посилити повітряний та морський захист України з метою збереження життя цивільного населення, забезпечення безпеки критичної інфраструктури, портів та безперервності глобальної торгівлі й ланцюгів постачання продовольства", – йдеться у заяві асоціації у четвер.

В AmCham пояснили, що останні ракетні та дронові атаки Росії, спрямовані на Україну та Одеський регіон, призвели до поранень і загибелі працівників портів та екіпажів суден, пошкоджень портів, енергетичних об’єктів, зерносховищ та комерційних суден.

Крім того, російські удари знизили роботу терміналів до 50%, частину з них зупинили, більшість працює на генераторах. Здійснюються масштабні відключення електроенергії та додаткові витрати на використання генераторів, пошкоджено електростанції та електромережі, які потребують ремонту. Також обмежено залізничне сполучення з портами та відбуваються простої комерційних суден і нарахування демереджу, зазначається у заяві.

"Поточна ситуація несе прямий ризик порушення глобальних ланцюгів постачання продовольства та сировинних товарів, що матиме далекосяжні наслідки для міжнародних ринків і продовольчої безпеки, зокрема зростання цін на продукти харчування та погіршення показників голоду у вразливих країнах ", - вважають в AmCham.

В заяві також наголошується, що обсяги втрат експортерів зернових та олійних культур у режимі реального часу оцінити складно. "Однак наразі вони оцінюються у сотні мільйонів доларів США щомісяця ", - зауважили в організації.

AmCham наголошує, що без впровадження протиповітряної та морської оборони український і міжнародний бізнес матимуть операційні виклики, які призведуть до неможливості фрахтування суден та отримання страхового покриття для суден, екіпажів і вантажів.

Мінрозвитку 15 грудня повідомило, що із початку функціонування у 2023 році морського коридору опрацьовано понад 162 млн тонн вантажів, з яких понад 98 млн тонн — зерно, а коридором пройшли майже 7 тис. суден.

За два місяці до того Міністерство звітувало про 150 млн тонн, з яких 90 млн тонн – зерно, та про більш ніж 6 тис. суден, а ще двома місяцями раніше – про 137 млн тонн та понад 5,3 тис. суден.

Мінрозвитку рівно за два місяці до цього прозвітувало про результати роботи коридору упродовж двох років з моменту відкриття: понад 137 млн тонн та понад 5,3 тис. суден, тож за два останні місяці коридором пройшло біля 700 суден із приблизно 13 млн тонн вантажу.

Як повідомлялося, Дунайська комісія на засіданні, що було ініційоване Україною, ухвалила рішення про створення реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї та погодила постанову про порушення Росією Белградської конвенції внаслідок воєнних дій.

Реєстр забезпечить збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу, а також формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків.

